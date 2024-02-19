مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة القناة يبحث خطة جديدة للرقمنة

عقد صباح اليوم مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس جلسته رقم 425، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و بحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين و وكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات و مديري عموم القطاع

وقد بدأ المجلس أعماله بعرض موضوع خطة الجامعة لرقمنة قطاع الدراسات العليا، بحيث يتم تطوير برامج نظم المعلومات الإدارية MIS لتلبية احتياجات القطاع، و وضع آلية لتدريب موظفي القطاع على استخدام البرامج، وآلية استكمال وتحديث بيانات طلاب الدراسات العليا بالجامعة، بالتعاون مع موظفي إدارات شئون طلاب الدراسات العليا بالكليات.

وفي هذا الصدد- قام الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي بشرح هذه الخطة، التي تتضمن تطوير وتوحيد شكل شيت نتائج طلاب الدراسات العليا لنظم الساعات المعتمدة بالجامعة، وآليات طباعة واعتماد نتائج الطلاب لتسهيل عملية المراجعة، ولتقليل الوقت الخاص بمراجعة واعتماد النتائج، وذلك لسرعة إعلان النتائج للطلاب وربط إعلان النتائج بإجابة الطلاب عن استبيانات تقيس مدى رضا الطالب عن العملية التعليمية، وذلك لإفادة القطاع بالتغذية الراجعة من الطلاب ودراسة مقترحاتهم، لتحسين وتطوير العملية التعليمية بالقطاع.

وأشاد بعدها نائب رئيس الجامعة بالكليات التي انتهت من رصد نتائج الامتحانات الخاصة بها

مطالبا باقي الكليات بسرعة الانتهاء من رصد نتائج الامتحانات للاعلان عنها.

تناول بعدها المجلس جدول أعماله التي تضمنت مناقشة الموضوعات التي تهم القطاع، جاء من أهمها موضوعات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية و العلمية، متضمنا موضوعات إدارة البعثات و الإجازات الدراسية، والمنح

بالإضافة إلى موضوعات إدارة الإعارات و المهمات العلمية.