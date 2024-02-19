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الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يتلقى دفعة ثلاثية قبل مواجهة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

بيرسي تاو
بيرسي تاو
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انتظم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

كما شارك الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية وانتهاء البرنامج التدريبي الذي خاضه الفترة الماضية.

كما انتظم أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق، في المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابة الأنكل التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات مؤخرًا. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغاني في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها الجمعة المقبلة.

بيرسي تاو الأهلي وميدياما الغاني دوري أبطال أفريقيا