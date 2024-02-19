برلماني: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر إيجبس وضعت أجندة لتعزيز استخدام الطاقة وتحقيق التنمية

أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024"، اتسمت بالوضوح ووضعت أجندة لكيفية تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، كما كشفت الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر في مجال الطاقة لدفع المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار في هذا القطاع في إطار خطة القيادة السياسية لجعل مصر مركز إقليمي ودولى للطاقة خلال الفترة المقبلة.

وقال "العسال"، إن الرئيس السيسي كشف للمجتمع الدولي احتياجات دول أفريقيا من أجل تعزيز نموها، وكذلك حدد المطلوب من المجتمع الدولى لتمويل المشروعات في القارة الأفريقية، والاعتماد على التمويل منخفض التكلفة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تحدث خلال المؤتمر بلسان كل دول القارة، وتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه القارة السمراء والمطلوب من المجتمع الدولى كي تتخطى القارة تلك التحديات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي أوضح حجم التطور الذي شهدته مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية، وتوسع الدولة في إنشاء وحدات سكنية تعمل بالغاز الطبيعي، وتوصيل الغاز لملايين الوحدات السكنية لتصل إلى 15 مليون وحدة، كما وجه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة التعاون من أجل تعزيز قدرات القارة الأفريقية التي تمتلك إمكانيات هائلة ومراعاة الظروف المختلفة للدول منخفضة الاقتصاد.

وأوضح "العسال"، أن الرئيس السيسي حرص أيضا على توضيح تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، وكيف أثر على قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم، وانخفاض إيراداته، كما كشف كيف تأثرت مصر من أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، والحدود المختلفة مع ليبيا والسودان، والحرب الدائرة في قطاع غزة، ووجه دعوة للقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بأن نضع أيدينا في أيدي بعض، من أجل استكمال عمليات التنمية.