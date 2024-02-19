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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشكيل بيراميدز في مواجهة زد وديا

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة زد الودية التي تقام في الثالثة عصر اليوم على استاد الدفاع الجوي.

ويستعد فريق نادي بيراميدز للسفر إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي يوم ٢٤ فبراير الجاري فق إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - محمود دونجا - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود زلاكة

خط الهجوم: دودو الجباس

بيراميدز وزد دوري أبطال أفريقيا الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش