مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الانتهاكات الإسرائيلية وصلت إلى مستويات خطيرة

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، إن القانون الدولي لم يوفر الحماية للأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم، مؤكدا أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي.

وأشار مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية وصلت إلى مستويات خطيرة، وقطاع غزة يعاني من الدمار والموت.

وأوضح أن اللاجئيين يطالبون بحقهم في العيش بكرامة على أرضهم، مضيفا أن إسرائيل تتجاهل القوانين الدولية وتعمل على فرض الأمر الواقع.

وأشار مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إلى أننا ندعو محكمة العدل الدولية إلى التأكيد على أن الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية غير قانوني.