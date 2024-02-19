اللحم البلدي بـ270 جنيها.. منافذ متنقلة لمبادرة "أهلا رمضان" في بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، المنافذ المتنقلة لمبادرة "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع للمواطنين من الأرز وزيت الطعام واللحوم والسكر، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد عوض.

وأطلع محافظ بورسعيد على السلع الغذائية المتوفرة داخل السيارات المتحركة، للاطمئنان على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها وتوافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين وذلك للتيسير على المواطنين لاقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ، طول شهر رمضان المبارك.

وتتضمن مبادرة "أهلا رمضان" تخفيض الأسعار بحيث يباع كيلو اللحوم الحمراء البلدية بـ 270 جنيهًا، وكيلو السكر 27 جنيهًا، عبوة الزيت لتر 70 جنيهًا، بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية المختلفة.