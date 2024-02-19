انطلاق فعاليات مبادرة "نمط الحياة الصحي" بجامعة عين شمس

نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "نمط الحياة الصحى: نحو حياة صحية أفضل"، إلى جانب يوم المشى الرياضى لمدة ساعة كاملة بحديقه عرب المحمدي بحرم الكلية بمشاركة عدداً من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

يأتى ذلك ضمن فعاليات مبادرة نمط الحياة الصحى والذى ينظمه قسم طب المجتمع بكلية الطب جامعة عين شمس ومستشفيات الجامعة تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على الأنور ،عميد كلية الطب ،وتحت إشراف هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،و إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع

تناولت الندوة التوعية بالعادات الصحية اليومية ، مع توضيح الفرق بين نمط الحياة الصحي وغير الصحي ومكونات نمط الحياة الصحي فيما يتعلق (الغذاء الصحي- النشاط البدني المنتظم- التعامل مع ضغوطات الحياة والنوم الصحي)، ⁠مع تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة والعادات غير الصحية.