بالصور.. تجهيزات معرض “أهلا رمضان” بدهب

تابع اللواء عبد الرحمن بهاء الدين ، ئيس مدينة دهب، ومحمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء، تجهيزات معرض أهلا رمضان، بجوار منطقة دهب سكوير في مدينة دهب .

كان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أن معارض أهلا رمضان سوف تنطلق اعتباراً من 15 فبراير 2024، وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدني 3 معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرا إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وكان معرض “أهلًا رمضان” بسوق بدر الحضاري في العاصمة طور سيناء، قد شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ اليوم الأول من بدء فعاليات المبادرة، لشراء جميع مستلزماتهم واحتياجاتهم الخاصة بشهر رمضان المبارك وللهروب من جشع واستغلال العديد من التجار خاصة في الأوقات التي تشهد موسم شراء لمختلف السلع الغذائية مثل" البلح والزيت والسكر والسمن والأرز" وغيرها من المنتجات الأساسية.

وكان اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد افتتح معرض أهلا رمضان بطور سيناء ظهر السبت الماضي، ووجه بدعم المعرض بكميات كبيرة للسلع الغذائية التي يوجد إقبال عليها لتلبية احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات التموينية عليه لمتابعة الالتزام بالأسعار، معلنا أنه سيجرى دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان بـ 30 طن مواد غذائية، بواقع 10 أطنان أرز، و10 أطنان سكر، و10 أطنان مكرونة.

وأعلن المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، أن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" الأساسية على مستوى المحافظة بلغ 8 معارض، إضافة إلى 28 منفذ تابع لمديرية التموين "دلتا ماركت"، ومنافذ "كلنا واحد"، والسلاسل التجارية الكبرى التي دخلت ضمن مبادرة خفض الأسعار، ويجري متابعتها باستمرار للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها، وتوافر السلع الغذائية بها.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن أسعار السلع الغذائية التي جرى توفيرها داخل المعارض أقل من مثيلاتها في الأسواق، ويبلغ سعر كيلو المكرونة داخل المعرض 22 جنيها بدلًا من 32 جنيه، والسكر بـ 27 جنيها، و الزيت 800 ميلي بـ 70 جنيها بدلًا من 80 جنيها، و الزيت 700 ميلي بـ 67 جنيها بدلًا من 75 جنيها، والأرز الكيلو بـ 32 جنيها بدلًا من 37 جنيها، واللحوم البلدى بـ 395 جنيها، والمجمدة نوعين إحداهما بـ 170 جنيها، والآخر بـ 240 جنيها.

وأضاف محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية، أنه يشارك في المعرض 30 تاجرا، بإجمالي 50 باكية، مؤكدًا استمرار المعارض بكافة مدن المحافظة على مدار الشهر الكريم، لتقديم السلع وجميع احتياجات المواطنين طوال الشهر وخلال عيد الفطر بأسعار مخفضة.

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