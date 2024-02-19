صلاح عبدالله بـ8 وجوه في الموسم الرمضاني 2024

يخوض الفنان صلاح عبدالله السباق الرمضاني 2024، بعدد كبير من الأعمال الدرامية مع نخبة كبيرة من نجوم الفن، يواصل تصوير المشاهد المتبقية من أعماله الرمضانية أبرزها مسلسل "جريمة منتصف الليل" مع الفنانة رانيا يوسف.

في السطور التالية نعرض أبرز أعمال الفنان صلاح عبدالله في السباق الرمضاني 2024

مسلسل "عتبات البهجة"

يقدم الفنان صلاح عبدالله شخصية "عرفان" خلال أحداث مسلسل "عتبات البهجة"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

مسلسل "العتاولة"

يخوض الفنان صلاح عبدالله السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "العتاولة" مع الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، ركين سعد، ميمي جمال، داليا شوقي، محمد عبد العظيم، لبنى ونس، وآخرين، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري.

مسلسل "حرب الجبالي"

يشارك الفنان صلاح عبدالله في مسلسل "حرب الجبالي" بدور والد الفنان أحمد رزق، مع هبة مجدي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، فردوس عبدالحميد، أشرف عبدالغفور، نسرين أمين، لقاء سويدان، أحمد عزمي، انتصار، أحمد الرافعي، ومن تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي العمل إلى نوعية 15 حلقة.

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

يظهر الفنان صلاح عبدالله في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" ضيف شرف مع شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، دنيا ماهر، آية سماحة، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف وفي أول تجربة إخراجية محمد أمين، وتدور أحداث العمل في إطار درامي كوميدي.

مسلسل "بـ100 راجل"

يطل الفنان صلاح عبدالله على جمهوره بمسلسل "بـ100 راجل" التي تدور أحداثه في إطار 30 حلقة بالطابع الاجتماعي الشعبي المشوق، مع سمية الخشاب، صلاح عبد الله، محمود عبد المغني، سما ابراهيم. عدد كبير من نجوم الدراما التليفزيونية وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

مسلسل "جري الوحوش"

يتعاون الفنان صلاح عبدالله مع الفنان نضال الشافعي في مسلسل "جري الوحوش" المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، يتشابه العمل الدرامي مع العمل السينمائي مع معالجة درامية، من الكاتب أحمد صبحي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

يشارك في مسلسل "جري الوحوش" نضال الشافعي، و كل من محمود عبدالمغني، وفادية عبدالغني، وصلاح عبدالله، ومحمود حجازي، وسميرة صدقي، وغيرهم الكثير.

مسلسل "جريمة منتصف الليل"

يواصل الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده في مسلسل "جريمة منتصف الليل" المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، مع رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد عز، ليلى سلمان، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

مسلسل "سر إلهي"

يتعاون الفنان صلاح عبدالله مع الفنانة روجينا في مسلسل "سر إلهي" الذي ينتمي إلى نوعية 15 حلقة، ويقدم خلال أحداث العمل والدها، بمشاركة نخبة من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ محمد ثروت، رشا مهدي، من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.