"المؤتمر": كلمة الرئيس بمؤتمر الطاقة كشفت حجم التحديات وأهمية الاستثمار في الطاقة النظيفة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) ألقت الضوء على العديد من النقاط الهامة والحيوية، أبرزها إن الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 - 10 مليار دولار سنويًا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، وهذا يعنى أن الدولة كان أمامها تحدي كبير يتمثل فى النهوض بالبنية التحتية لتحسين مستوى الخدمة.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مجال القطاة به العديد من الفرص الاستثمارية، بداية من التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، لتحقيق التنمية المستدام اقتصاديا واجتماعيا باعتبارها مصادر لطاقة بديلة تكون صديقة للبيئة، بهدف تنوع مصادر الطاقة، كما ان الاستثمار فى الطاقة يضمن السماح بوجود شراكات بين القطاع الخاص لمواجهة ظاهرة التغير المناخى، فتح آفاق جديدة من أجل توطين صناعة المعدات الخاصة بالطاقات المتجددة.

وتابع السعيد غنيم:" كما ان الاستثمارات فى قطاع الطاقة يساهم بقوة أيضا فى الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في مجال استخدام الطاقة المتجددة، وذلك من خلال إدخال تكنولوجيا حديثة لمجال الطاقة المتجددة، ومصر تتمتع بالطاقة النظيفة والمتجددة ومن أفضل المواقع على مستوى العالم ويجب حسن الاستفادة من هذه الموارد".

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن كلمة الرئيس تطرقت للعديد من الملفات الحيوية ايضا، بداية من أن الأوضاع بغزة أثرت على مصر وإيرادات الممر الملاحي تراجعت 40–50 %..الدول المتقدمة، وعلى الرغم من ذلك مصر حريصة على تنفيذ التعهدات المالية، وهذا ما يؤكد ويعكس حجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية وعلى الرغم من تلتزم بتعهداتها.