الخطيب يوجه الدعوة لمجلس الزمالك لزيارة الأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لزيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة على هامش الزيارة التي قام بها مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك ظهر اليوم.

وأكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على اعتزازه وتقديره الشديد لدعوة محمود الخطيب، مؤكدًا أنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين.

ووجه محمود الخطيب الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على دعوته الكريمة لزيارة ناديه، وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، مؤكدًا أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة.

وأوضح الخطيب أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة، ليس من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين قبل أكثر من ١٠٠ سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.