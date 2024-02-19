"تنشيط السياحة" تشارك في معرض الرياض وخطة مشتركة للترويج بتركيا

أعلن عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، مشاركة الهيئة في معرض السفر والسياحة بالعاصمة السعودية الرياض، والمقرر انعقاده في ٢٧ فبراير الجاري وحتى ٢٩ من الشهر نفسه، مؤكدا أن السوق السعودي يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وقال القاضي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن الهيئة وجهت قافلة ترويجية للسعودية، كما اشتركت بمعرض جدة السياحي، وتستعد حاليا للمشاركة بمعرض الرياض، لافتا الى أن المملكة تتميز بالسياحة الفردية، أي أن أغلب الوافدين منها يعرفون مصر جيدا ويجرون حجوزاتهم بأنفسهم سواء السكن أو السيارات، ولكن الهيئة تسعى لتعريف السائح السعودي بالمواقع السياحية الجديدة، خاصة في العلمين والساحل الشمالي وكافة المنتجات السياحية المصرية الجديدة، مثل رحلة اليوم الواحد الممكن القيام بها للعين السخنة والفيوم وغيرهما.

وحول حركة السياحة الوافدة من السوق التركي تابع القاضي، أن مشاركة الهيئة للمعارض تستهدف مقابلات مباشرة مع منظمي الرحلات لمعرفة ما لديهم من كتالوجات بشأن مصر، ومن ثم تعريفهم بباقي المواقع التي لا تشملها الكتالوجات الخاصة بهم، مشيرا الى ان القطاع السياحي التركي كان سعيدا للغاية بعودة مصر لمعرض ايميت اسطنبول السياحي، في مطلع الشهر الجاري، وتم الاتفاق على عقد ورش عمل مشتركة بين الشركات والفنادق المصرية ونظيرتها التركية، علاوة على الترويج لمنتج مصري تركي مشترك يتضمن رحلة بين القاهرة وإسطنبول لمدة أسبوع، وذلك لسائحي أمريكا الجنوبية والشرق الآسيوي، وأشار إلى أن تنفيذ الخطة المشتركة مع الجانب التركي سوف يبدأ عقب انتهاء شهر رمضان.

ولفت إلى أنه التقى بممثلي شركة الخطوط التركية وتمت مناقشة سبل التعاون لجذب المزيد من الحركة السياحية من خلال خطوط الشركة الممتدة بالأسواق السياحية المختلفة ولاسيما الأسواق البعيدة إلى مصر، والتي من بينها الصين واليابان والبرازيل وأستراليا وأمريكا، كما استعرض مسئولو الشركة خطتهم لتوسيع شبكة الطيران بين تركيا ومصر.

كما تم بحث آليات التعاون مع اتحاد شركات السياحة التركية " Tour Sab" لتنظيم ورش عمل تجمع شركات السياحة المصرية والتركية لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي، وكان قد تم مؤخراً وقبل انطلاق المعرض عقد اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي اتحاد شركات السياحة التركية، وتنظيم زيارة تعريفية لإحدى الشركات السياحية الكبرى إلى مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه الاتفاق على عقد لقاءات مع كبار مسئولي قطاع السياحة والطيران العام والخاص