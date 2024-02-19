مواعيد صرف مرتبات فبراير 2024.. وهذا موعد استحقاق الزيادة الجديدة

تصدر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2024 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الذي من المقرر أن يتم في الأيام القليلة القادمة، حيث يعتبر صرف المرتبات في هذا الشهر من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطنين، خاصةً في ظل اقتراب شهر رمضان 2024، حيث يحرص الجميع على تلبية احتياجاتهم المنزلية والشخصية قبل بداية هذا الشهر الفضيل.

يأتي اقتران موعد صرف المرتبات مع اقتراب شهر رمضان بفترة استثنائية، حيث يتطلع المواطنون إلى تلبية احتياجاتهم الضرورية من السلع الأساسية والمستلزمات المنزلية قبل حلول هذا الشهر الكريم، فالمصروفات المختلفة تتطلب التخطيط المسبق، ويعتبر استلام المرتبات مصدر راحة واطمئنان للكثيرين، حيث يتيح لهم تلبية احتياجاتهم ومتطلبات حياتهم بكل يسر وسهولة.

ومن المتوقع أن يشهد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 إقبالًا كبيرًا من قبل الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص على السواء، حيث يسعى الجميع لتأمين متطلباتهم المالية وتحضير أنفسهم لاستقبال شهر رمضان بكل يسر وسهولة.

مواعيد صرف مرتبات فبراير 2024

وتترقب الأوساط العاملة في مصر بفارغ الصبر موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، والذي من المقرر أن يبدأ في الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، للعاملين في القطاع الحكومي. وفي ضوء هذا الانتظار، يثير الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، بما يصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، اهتمام الكثيرين، حيث يتساءلون عن موعد تطبيق هذه الزيادة الجديدة المقررة في مارس المقبل.

وفيما يلي جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا للتقويم التالي:

- يوم الأول: الخميس، 22 فبراير 2024.

- اليوم الثاني: الأحد، 25 فبراير 2024.

- اليوم الثالث: الاثنين، 26 فبراير 2024.

- اليوم الرابع: الثلاثاء، 27 فبراير 2024.

- اليوم الخامس: الأربعاء، 28 فبراير 2024.

موعد زيادة المرتبات

وفقًا للإعلان الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم تطبيق زيادة المرتبات الجديدة اعتبارًا من مارس 2024، والتي من المقرر أن تبدأ في يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الحالي.

وفي الأيام الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على سلسلة من القرارات الموجهة من الرئيس السيسي، لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشمل وحدات الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات الخدمية العامة، والكادرات الخاصة، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية العامة، سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به حسب الحالة.

ومن جانبه، وافق مجلس النواب على صرف العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10%، في 29 فبراير 2024، مع استحقاقها في 1 مارس 2024، بدلاً من التاريخ المقرر السابق في 1 يوليو 2024.