على هامش الزيارة التاريخية.. حسين لبيب يتسلم درع النادي الأهلي من الخطيب

تسلم حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، درع وشعار النادي الأهلي، كإهداء من محمود الخطيب رئيس الأهلي، وذلك على هامش الزيارة التاريخية لمجلس إدارة الأهلي بمقر الزمالك قبل قليل .

وكان جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في استقبال وفد مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي ضم كل من، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي وحسام غالي ومحمد الغزاوي ومي عاطف ومحمد سراج الدين.

ورحب مجلس إدارة نادي الزمالك بوفد الأهلي فور وصوله لمقر القلعة البيضاء.

تأتي زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر نادي الزمالك لترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة.