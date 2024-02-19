برلماني: قطاع النقل الوحيد الذي له إستراتيجية متكاملة واضحة المعالم

قال النائب المهندس أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع؛ إن للحزب رأي من شقين حول موضوع استراتيجية قطاع النقل في مصر، الشق الأول مشرق والثاني مظلم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

وقال شعبان في كلمته: إن قطاع النقل يكاد يكون الوحيد الذي له إستراتيجية متكاملة واضحة المعالم محددة الأهداف، تم تنفيذ 95% من خطته، بقيمة حوالي 2 ترليون جنيه، من 7 آلاف كيلومتر إنشاء طرق جديدة، و10 آلاف تطوير طرق، ورفع كفاءة ألف كوبري ونفق رابط..

واستكمل نائب التجمع: رغم كل تلك الإنجازات فإن لم يكن لها صدى في رفع الناتج المحلي الإجمالي إذن هناك خلل، وإذا لم يكن لها صدى أو تنمية اقتصادية حقيقية وانخفاض أسعار السلع بعد تقصير زمن النقل وسرعته هناك إذن خلل.

وتساءل: إذا كانت الدولة صرفت كل هذه الأرقام والملايين لإنجاح قطاع ولم يكن له صدى على باقي القطاعات، بالتالي هناك خلل في القطاعات الأخرى، وكل مسئول في تلك القطاعات يعتبر مشارك في إهدار مال عام طالما لم يُنفذ ويُنجر على مدار 10 سنين سابقة، وحذر نائب التجمع: "نحن في أزمة وفي غليان عاوزين ناس مبدعين مقاتلين، لا مانع من أن نقول لأي مسئول لا يعمل متشكرين وندور على غيره طالما لم يستطيع الاستفادة من هذا الإنجاز يبقى يروح ونشوف غيره".