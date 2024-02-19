نبيل دعبس يطالب وزارة النقل بالعمل على التحول من القطاع العام إلى الخاص

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن السكة الحديد المصرية تأتي كأقدم ثاني دولة على المستوي العالمي في وجود السكة الحديد كوسيلة للنقل البري.

وأشار إلى أن السكة الحديد كانت تستحق التطوير والتاهيل وبسرعة من اجل النهوض بها وتقديم خدمة متميزة وهو الامر التي استجابت له القيادية السياسية حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي السكة الحديد علي راس الاولويات وقام بتخصيص اكثر من 224 مليار جنية مصر لتطوير هذا المرفق الحيوي والهام وهو الامر الذي تم بالفعل كما تم العمل علي التدريب والتاهيل لكافة العاملين بهذا المرفق الهام وبات والمظهر العام الان مشرف للغاية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام الحاج علي بشان منظومة النقل.

وطالب دعبس وزارة النقل بالعمل علي التحول من القطاع العام الي القطاع الخاص وقال ان وزارة التخطيط اكدت علي ان 80 بالمائة من خطة التنمية للدولة ستقوم بها للدولة و20 بالمائة للقطاع الخاص وهذا امر به خلل ولابد من اتاحة الفرصة للقطاع الخاص لانه سوف يتم التحول من القطاع العام للخاص بعد اعادة التقيم والطرح ببورصة.

وقال على وزارة النقل أن تأتي بشركة عالمية لإجراء التقييم حتي يكون هناك ثقة للمشاركة في الاسهم وفي تلك الشركات ويفضل أن يكون التقيم من شركات اجنبية عالمية متخصصة ولها خبرة في عملية التقيم.