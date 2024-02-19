الرئاسة الروسية: موسكو ويريفان لديهما وجهات نظر متعارضة تماما بشأن أوكرانيا

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده وأرمينيا لديهما وجهات نظر متعارضة تماما بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "في الواقع، ليس سرًا أن لدينا آراء متعارضة تماما مع أرمينيا حول ما يحدث في أوكرانيا والصراع حول أوكرانيا".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية:" أن موقفنا معروف لأصدقائنا الأرمن، ونحن لا نتفق معهم في موقفهم"، مشيرا إلى أن موسكو ستستمر في توضيح أنها على حق للجانب الأرميني.

يُذكر أن دميتري بيسكوف كشف - في تصريح مؤخرا - أن بلاده طلبت ضمانات من أرمينيا حتى يتمكن الرئيس الروسي من زيارة يريفان بسبب موافقة السلطات الأرمينية على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.. إلا أن مصادر إعلامية ذكرت أن أرمينيا رفضت تقديم مثل هذه الضمانات.

وأكدت وسائل إعلام، أن مثل هذه الضمانات مطلوبة أيضا لأن طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي من المقرر أن يزور تركيا في مارس المقبل ستمر عبر الأجواء الأرمينية.. ومن المعروف أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مارس 2023 مذكرة أولية بتوقيف الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

