العامرى فاروق الحاضر الغائب في زيارة مجلس الأهلي للزمالك

حرص مسئولو نادي الزمالك علي تكريم العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الراحل خلال زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك.

وخصص مسئولو الزمالك كرسي للعامري فاروق خلال الزيارة ووضعوا اكليل من الزهور على الكرسي الخاص بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي الغائب .

وتوفي العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق يوم 26 يناير الماضي بعد صراع مع المرض.

ورحب أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بوفد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بطريقة خاصة.

وفور وصول وفد مجلس الأهلي إلى مقر نادي الزمالك هتف أعضاء وموظفي نادي الزمالك لأسطورة محمود الخطيب "بيبو بيبو" وسط أجواء تاريخية.

ويقوم مجلس إدارة النادي الأهلي بزيارة تاريخية لنادي الزمالك بعد غياب طويل.

وكان في استقبال وفد الأهلي حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارة النادي ورموز القلعة البيضاء.