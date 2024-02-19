الخطيب : سعيد بزيارة نادي الزمالك والعلاقات بيننا تاريخية

أعرب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن سعادته بتواجده مع أعضاء مجلس إدارة ناديه في مقر نادي الزمالك، ووجه الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

وقال رئيس الأهلي خلال زيارته لنادي الزمالك :" الزيارة تأجلت من قبل بسبب ظروف وفاة الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ".

وأضاف :" علاقة الأهلي مع الزمالك طيبة جداً وتاريخية ولها جذور كبيرة، وكلها احترام متبادل، حتى ولو حدث في بعض الفترات أمور غير طبيعية وغير مألوفة، وعلاقة الناديين ليست وليدة اليوم ولكنها منذ تاريخ نشأة الناديين قبل أكثر من 100عام، وهى علاقة تمثل العنوان الرئيسي للكرة المصرية".

وتابع:" التاريخ الرياضي شاهد كبير على مواقف كثيرة للأهلي والزمالك في خدمة الرياضة المصرية، وكان هناك احترام متبادل بين الأجيال السابقة في الناديين، وهناك مناقشة شريفة في الملعب من أجل الفوز، ولكن المكسب الحقيقي أن نبحث أولاً عن مصلحة مصر، وأن ننبذ التعصب".

واختتم الخطيب قائلا :" أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال وندعوهم إلى زيارة الأهلي في وقت لاحق".