الأوقاف تُطلق حملة نظافة بالمساجد استعدادًا لشهر رمضان.. صور

انطلقت صباح اليوم الاثنين، حملة نظافة موسعة في جميع مساجد الجمهورية، في إطار خدمة بيوت الله عز وجل وحرص وزارة الأوقاف، على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ.
وأكد جميع العاملين بالوزارة، أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ، وأن الأمر في بيوت الله أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، وأن المساجد لا بد أن تكون عنوان النظافة والجمال.
وتابع: أن القيام على نظافة المساجد وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)، وأن الله ( تبارك وتعالى ) جعل العنايةَ بالمساجد وصيانتَهَا وتنظيفَهَا والاهتمامَ بها وتطييبَها عبادةً وطاعةً وقربةً، وأجرًا كبيرًا وثوابًا جزيلًا، وأن العنايةَ بها وإجلالِها وتعظيمِها وتقديسِها والاهتمامِ بشؤونِها أمرٌ واجبٌ محتمٌ.