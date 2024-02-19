ads
الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأوقاف تُطلق حملة نظافة بالمساجد استعدادًا لشهر رمضان.. صور

جانب من حملة النظافة
جانب من حملة النظافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت صباح اليوم الاثنين، حملة نظافة موسعة في جميع مساجد الجمهورية، في إطار خدمة بيوت الله عز وجل وحرص وزارة الأوقاف، على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ.

وأكد جميع العاملين بالوزارة، أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ، وأن الأمر في بيوت الله أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، وأن المساجد لا بد أن تكون عنوان النظافة والجمال.

وتابع: أن القيام على نظافة المساجد وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)، وأن الله ( تبارك وتعالى ) جعل العنايةَ بالمساجد وصيانتَهَا وتنظيفَهَا والاهتمامَ بها وتطييبَها عبادةً وطاعةً وقربةً، وأجرًا كبيرًا وثوابًا جزيلًا، وأن العنايةَ بها وإجلالِها وتعظيمِها وتقديسِها والاهتمامِ بشؤونِها أمرٌ واجبٌ محتمٌ.

6e839227-75aa-4528-a5aa-05666e56b8ed
6e839227-75aa-4528-a5aa-05666e56b8ed
6ecb332a-4539-4fdf-99d5-8c3dda85aee1
6ecb332a-4539-4fdf-99d5-8c3dda85aee1
7b426eb0-3840-4705-aeef-9f208f97283e
7b426eb0-3840-4705-aeef-9f208f97283e
74b17af4-490a-491c-a145-ee659db95a8d
74b17af4-490a-491c-a145-ee659db95a8d
76cd5682-33f6-4816-ae73-b9192041c662
76cd5682-33f6-4816-ae73-b9192041c662
85a72614-4d98-4f14-8147-7412a8c7eb07
85a72614-4d98-4f14-8147-7412a8c7eb07
a2b3f43c-05c4-44af-a28b-4830d431b2fd
a2b3f43c-05c4-44af-a28b-4830d431b2fd
aa8a5c34-d6c7-448f-83da-b05fb4a457c4
aa8a5c34-d6c7-448f-83da-b05fb4a457c4
b3546b0f-ab54-4696-a7b8-73b560a3a8f4
b3546b0f-ab54-4696-a7b8-73b560a3a8f4
db851c44-58fa-43c5-964e-d1f5a7edb42b
db851c44-58fa-43c5-964e-d1f5a7edb42b
مساجد الجمهورية وزارة الأوقاف شهر رمضان