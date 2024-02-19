زيارة تاريخية.. أعضاء الزمالك يستقبلون وفد الأهلي بهتاف "بيبو"

رحب أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بوفد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بطريقة خاصة.

وفور وصول وفد مجلس الأهلي إلى مقر نادي الزمالك هتف أعضاء وموظفي نادي الزمالك لأسطورة محمود الخطيب "بيبو بيبو" وسط أجواء تاريخية.

ويقوم مجلس إدارة النادي الأهلي بزيارة تاريخية لنادي الزمالك بعد غياب طويل.

وكان في استقبال وفد الأهلي حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارة النادي ورموز القلعة البيضاء.