لبيب يرحب بالخطيب بعد عودة العلاقات التاريخية بين الزمالك والأهلي

رحب حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بتواجد محمود الخطيب رئيس الأهلي، داخل مقر النادي الأبيض منذ قليل .

وعبر لبيب للخطيب عن سعادته بالزيارة التاريخية وعودة العلاقات القوية بين الناديين بعد توقفها لعدة سنوات بسبب مجالس سابقة للزمالك .

ووصل منذ قليل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلي مقر نادي الزمالك، وذلك برفقة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأبرزهم، خالد مرتجي، ومحمد الجارحي .

وكان في استقبال الخطيب على بوابة النادي، هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض وأمين الصندوق .

تأتي الزيارة لعودة العلاقات التاريخية بين الناديين الكبيرين، وذلك بعدما توقفت لعدة أعوام بسبب توترها في الفترة الماضية .

كان مجلس إدارة الأهلي قد وافق على تلبية طلب مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب من أجل فتح صفحة جديدة مع مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب .