أوكرانيا: الجيش الروسي قصف خيرسون 21 مرة خلال 24 ساعة

أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي قصف الإقليم 21 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم /الاثنين/ - "أن الجيش الروسي نفذ 21 هجومًا وأطلق 88 قذيفة مستخدمًا قذائف الهاون والمدفعية والرشاشات والدبابات والطائرات بدون طيار، من بين ذلك 16 قذيفة على مدينة خيرسون".

وأضاف المسؤول الأوكراني، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، مع ذلك، قصفت القوات الروسية مناطق سكنية في المستوطنات في المنطقة والبنية التحتية للميناء في خيرسون.