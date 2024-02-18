هويلوند يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي أمام لوتون تاون

واصل الدنماركي راسموس هويلوند تألقه اللافت، وقاد مانشستر يونايتد لفوز ساحق على لوتون تاون 2-1 في مباراة مثيرة جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد 37 ثانية فقط من بداية المباراة، هز هويلوند شباك لوتون تاون مستغلا خطأ فادحا من المدافع أماري بيل، ليصبح أسرع هدف للمان يونايتد خارج الديار في تاريخ البريميرليج.

ولم يتوقف تألق هويلوند عند هذا الحد، حيث عزز تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 7، أصغر لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية بالبريميرليج.

وبات الدنماركي أصغر لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، حيث حطم هويلوند، بعمر 21 عاما و14 يوما، الرقم السابق للاعب نيوكاسل جو ويلوك، الذي تحقق بعمر 21 عاما و272 يوما.

