مانشستر يونايتد يهزم لوتون تاون ويزحف نحو المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد عروضه القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزًا صعبًا على لوتون تاون بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة جمعتهما مساء الأحد على ملعب "كينلورث رود" في إطار منافسات الجولة 25.

افتتح راسموس هويلوند التسجيل لمانشستر يونايتد بعد 37 ثانية فقط من بداية المباراة، مستغلاً خطأ فادحاً من المدافع أماري بيل، ليُسجل أسرع هدفين للمان يونايتد خارج الديار في تاريخ البريميرليج، وعاد نفس اللاعب ليضاعف النتيجة في الدقيقة 7، وقلص لوتون تاون الفارق من خلال كارلتون موريس في الدقيقة 14

وفي الشوط الثاني، لم يستسلم لوتون تاون، وشنت هجمات قوية على مرمى الشياطين الحمر ولكن لمحاولاته لم تُسفِر عن أهداف لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد.

وبهذه النتيجة، احتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، فيما احتل لوتون تاون المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.