نيللى كريم ترحب بالشعب السعودى: مبسوطة بوجودكم فى بيتى دار الأوبرا

رحبت الفنانه نيللي كريم بالشعب السعودى خلال اولى حفلات "ليال مصرية سعودية" التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفية بدار الأوبرا.

وقالت نيللي خلال الحفل مبسوطة بوجود الشعب السعودي فى بيتى لانى اعتبر دار الاوبرا المصريه بيتى مشيرة إلى إن العلاقات السعودية والمصرية علاقات قوية ووطيدة على مر العصور

وكشفت نيللي خلا الاحتفال عن دورها الجديد خلال مسلسل فراوله المقرر عرضه في رمضان المقبل مشيرة إلى إن العمل كوميدي وتنشر خلاله الطاقه الايجابيه والمسلسل سيتم عرضه خلال النصف الثاني من رمضان الكريم

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وجيلان علاء، وتوني ماهر، وحجاج عبدالعظيم، ودنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي

تجدر الإشارة إلى إن عدد كبير من النجوم توافدوا على السجادة الحمراء بالحفل ابرزهم حميدالشاعري و آسر ياسين و وإسعاد يونس، والمخرج هاني خليفة وإلهام شاهين الموسيقار صلاح الشرنوبي ومنه شلبى وغادة عادل والاعلامية انجى على

يذكر ان حفلات "ليال مصرية سعودية" تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بدار الأوبرا المصرية.