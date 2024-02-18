«مي» غرقت.. رشاح الخانكة يبتلع طفلة 5 سنوات

قبل 8 أيام استعدت الطفلة «مى» ذات الـ5 سنوات للخروج مع أحد أقاربها، مستقلين تروسيكل، على أمل العودة لأحضان أسرتها مرة أخري.

ولكن سرعان ما تبدلت الأحوال وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، فعند مرور التروسيكل بجانب الرشاح اختلت عجلة القيادة بيد السائق ليسقط التروسيكل بجميع مستقليه داخل المياه.

حالة كر وفر وهلع أصابت أهل المنطقة فى مساع منهم لإنقاذ الضحايا ومن بينهم الطفلة «مى» لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، وتسبب ذلك الحادث الأليم فى غرق جميع ركاب التروسيكل، وظلت جثة الطفلة تائهة داخل المياه فى محاولات من رجال الإنقاذ النهرى لانتشالها.

وقال والد الطفلة، إنه فى ظل برودة الجو تقف الأسرة كاملة يوميا بجوار المصرف فى مكان غرق الطفلة منذ 8 أيام حتى يتم استخراج جثمانها من الرشاح ويتم دفنها.

وأضاف أن قوات الإنقاذ النهرى تحاول الوصول إلى جثمانها، مضيفا أن الأجهزة المختصة تكثف الجهود لانتشال الجثمان، وجرى الدفع بحفار من أجل انتشال الأكياس والقمامة المتراكمة والتى تعوق الرؤية داخل المياه.

وكان قد لقى ٤ أشخاص بينهم طفلة مصرعهم غرقا، وتم انتشال ٣ جثث، وجار البحث عن جثة الطفلة، إثر انقلاب تروسيكل فى مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز شرطة الخانكة.

وجرى إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة بتروسيكل كان يستقله ٤ أشخاص بينهم طفلة صغيرة، ما أدى إلى انقلابه بترعة الإسماعيلية.