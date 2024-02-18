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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

غدا.. محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر

حلمى بكر
حلمى بكر
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تستكمل غدا الاثنين محكمة شمال الجيزة ، محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر تهمة الاستيلاء منه على مبلغ يصل إلى 2 مليون جنيه بطريق الاحتيال

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية للمحكمة الجنائية بعد اكتشاف تورط المتهم في عمليات احتيال ونصب متقنة.

كشفت جهات التحقيق عن أن مدير أعمال حلمي بكر نجح في الحصول على توقيع الموسيقار بطرق ملتوية، حيث قاده للاستحقاق بسحب مبلغ 2 مليون جنيه وتحويله إلى حسابه الشخصي، وقد استخدم مدير الأعمال تفوقًا في الخداع، مستغلاً وضع حلمي بكر الصحي للحصول على التوقيع دون علمه.


وفقًا لأقوال محامي حلمي بكر، أُدين المتهم "ن.أ" بالنصب والاحتيال، حيث استولى بطرق غير شرعية على الأموال المملوكة للموسيقار. وأكدت التحقيقات أن المدير أعماله أوهمه بضرورة سحب المبلغ لأغراض استثمارية، ولكنه استخدمه في مصلحته الشخصية.
 

محكمة شمال الجيزة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر 2 مليون جنيه النيابة العامة