جهاز منتخب مصر يحضر مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال١٣ للدوري الممتاز .

يضم جهاز منتخب مصر طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس ووليد بدر مدير إداري.

كما تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي، وعادل مصطفى مدرب عام المنتخب، ومحمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي.

جاء ذلك ضمن خطة الجهاز الفني الجديد للفراعنة بمتابعة كافة اللاعبين استعدادا للمعسكر المقبل بالإمارات.

وشدد إبراهيم حسن على أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لا يضع نتائج بطولة مارس في اعتباراته، كونها بطولة ودية، لكنه يصب تركيزه على الاستفادة منها على الصعيد الفني، حيث فضل حسام حسن المدير الفني للمنتخب خوض مواجهات تنافسية في بطولة مجمعة، بدلا من اقتصار المعسكر على التدريبات أو مواجهات ودية ذات مستوى أقل من مواجهة منتخبات كبرى، كما هو الحال في بطولة الإمارات.