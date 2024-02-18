رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية في إجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الإجتماع ناقش العديد من الموضوعات الهامة منها تشكيل لجنة لتنفيذ توصيات تمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الالتحاق بالجامعات وأهمية التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للجامعات والمركز الثقافي البريطاني في مجال التعليم، إلي جانب كيفية الإستفادة من خريجي كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق بالجامعات الحكومية.

وأضاف أن الدكتور مصطفى رفعت قد وجه التهنئة للمجتمع الجامعي والأكاديمي؛ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا للجامعات المصرية عامًا دراسيًّا موفقًا، مؤكدًا علي ضرورة الإهتمام بحسن سير العملية التعليمية، والعمل على تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.

واضاف القاصد أن الإجتماع استعرض التحديات والإجراءات اللازمة لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الإجتماع بكليات الجامعات الحكومية، وأبرز المشكلات الخاصة بهؤلاء الطلاب .

واستعرض الإجتماع الخدمات التي يقدمها المجلس، وآليات استفادة الجامعات المصرية منها، وتلبية احتياجاتها، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس الأعلى للجامعات والمركز الثقافي البريطاني، والتي تركز علي التعاون المشترك في مجال التعليم، وتقييمات اللغة الإنجليزية، والالتزام بتعزيز جودة التعليم، ودعم الجامعات المصرية.

وأكد القاصد علي أن المجلس اوصي بالاستعانة بخريجي كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق للتعامل مع الطلاب المعاقين بالجامعات، مع خلق فرص لتوظيف المتخصصين منهم، والاستفادة من خبراتهم.



وأحيط المجلس علمًا بالأنشطة القمية المزمع عقدها خلال الفترة القادمة، بمشاركة الجامعات الحكومية المصرية و كتاب نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان المرفق به نسخة من الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 – 2030.