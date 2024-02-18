ضربات أمريكية جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن

أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنها نفذت خمس ضربات جديدة على أهداف "كانت تمثل تهديدا وشيكا" في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية -" بين الساعة 3:00 وحتى الساعة 8:00 مساء (بتوقيت صنعاء)، نفذت القيادة المركزية الأمريكية خمس ضربات بنجاح في إجراء للدفاع عن النفس ضد ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وسفينة تحت الماء (UUV)، وسفينة سطحية (USV) غير مأهولتين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيون والمدعومة من إيران في اليمن".

وأشار البيان إلى أن "هذا هو أول استخدام ملحوظ من قبل الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات في 23 أكتوبر".

وأضافت القيادة المركزية أنها قررت أن هذه الأهداف "تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

واعتبرت "سنتكوم" أن هذه الإجراءات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وكانت القوات الأمريكية والبريطانية قد دخلت منذ أسابيع في مواجهة مباشرة مع المتمردين الحوثيين المصنفين على قوائم الإرهاب الأمريكية، فقصفت مواقع تابعة لهم عدة مرات.