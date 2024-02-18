بافتا 2024.. روبرت داوني جونيور أفضل ممثل مساعد

فاز الممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور، بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما (بافتا)، لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “Oppenheimer” للمخرج كريستوفر نولان، وذلك خلال الحفل السنوي الـ77، والمقام بقاعة ألبرت الملكية بلندن.

تدور أحداث العمل في إطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير مشروع مانهاتن من كل شيء في العالم.

وتصدر ترشيحات الجوائز هذا العام، فيلم "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، برصيد 13 ترشيحًا، وهو نفس الرقم الذي حصل عليه في ترشيحات الأوسكار أيضًا. ويلي فيلم "نولان"، دراما يورجوس لانثيموس الغرائبية “Poor Things” من بطولة النجمة إيما ستون، برصيد 11 ترشيحًا.