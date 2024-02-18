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الأحد 18 فبراير 2024
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فضائيات

بالفيديو.. ما حكم عدم القدرة على الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر،
الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية
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أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول حكم عدم القدرة على الصيام لأسباب طبية، وما الكفارة عن هذا؟. 
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لو مفيش قدرة نهائيا على الصيام لأسباب طبية والطبيب قرر منع الصيام لحدوث أمر خطر قد يحدث نخرج طعام مسكين عن كل يوم".

وأضاف: "إنه يمكن صيام الأيام الفائتة قبل دخول شهر رمضان، سواء لأسباب عذرية نسائية أو مرضية، ولو لم هناك قدرة على الصيام يتم اخراج طعام مسكين عن كل يوم".
 


 

الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عدم القدرة على الصيام دار الإفتاء المصرية