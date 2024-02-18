بافتا 2024.. "The Zone of Interest" أفضل فيلم أجنبي

فاز فيلم الدراما “The Zone of Interest” للمخرج جوناثان جلايزر، بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما (بافتا)، لأفضل فيلم ناطق بلغة غير الإنجليزية، وذلك خلال الحفل السنوي الـ77، والمقام بقاعة ألبرت الملكية بلندن.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما الحربية، حيث يسعى قائد معسكر أوشفيتس في بولندا رادولف هوس وزوجته هيدوج لبناء حياة مثالية متمثلة في منزل وحديقة بالقرب من منطقة المعسكر.

وتصدر ترشيحات الجوائز هذا العام، فيلم "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، برصيد 13 ترشيحًا، وهو نفس الرقم الذي حصل عليه في ترشيحات الأوسكار أيضًا. ويلي فيلم "نولان"، دراما يورجوس لانثيموس الغرائبية “Poor Things” من بطولة النجمة إيما ستون، برصيد 11 ترشيحًا.