خبيرة: الإنفاق دون مراعاة البُعد الاقتصادي أحد أسباب الأزمة الحالية

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية منذ 1952 لم تهتم بالبُعد الاقتصادي في قرارتها السياسية، ودائمًا البُعد السياسي فقط هو الذي يُسيطر على القرار السياسي، مشيرة إلى ضرورة عدم إغفال البُعد الاقتصادي عن اتخاذ أي قرار، معقبة: "بدون اقتصاد لن نحقق النتائج المستهدفة".

وأضافت "الحماقي"، خلال حوارها مع الإعلامي راشد الفزاري، ببرنامج "نبض الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أحد أسباب الأزمة الاقتصادية يتمثل في أن البعض كان لديه تصور إمكانية الإنفاق دون أخذ البُعد الاقتصاد في الاعتبار، وكذلك الاعتماد على مصادر استثمارية غير مستقرة مثل الأموال الساخنة.

وأوضحت أن مصر متواجدة في منطقة ساخنة جدًا، ومصر لديها الكثير من التحديات، ومطمع للكثير من الدول، وعندما غرست دولة الاحتلال في المنطقة فكانت تهدف إلى زيادة القلائل في المنطقة.