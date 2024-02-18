قصة إنشاء قلعة "قايتباي" حصن الإسكندرية

قلعة قايتباى حصن الدفاع للإسكندرية، بناها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي في الفترة ما بين عام 1477 وحتى عام 1479 ميلادي.

وكان السلطان قايتباي من أكبر سلاطين الدولة المملوكية وحكم مصر لمدة 28 عاما .

بناء القلعة

وبنيت القلعة على انقاض فنار الإسكندرية القديم بالطرف الشرقي لجزيرة فاروس بهدف لتحصين مدينة الإسكندرية وحمايتها من الغزوات البحرية.

وأنشئت القلعة من الحجر الجيرى على مساحة تبلغ 1750 مترا تقريبا ويلتف حولها سور خارجى يتخلله أبراجا دفاعية. بينما يحيط بفناء القلعة السور الداخلى الذى يضم مجموعة من الحجرات كانت بمثابة ثكنات للجند ومخازن للأسلحة والمؤن.

يؤدي مدخل القلعة إلى فناء يتصدر ضلعه الشمالى الغربي الرئيسي, وهو بمثابة قلعة كبيرة مربعة من ثلاث طوابق. بينما يشغل أركانها الأربعة أبراج نصف دائرية تنتهي من أعلى بشرفات بارزة للدفاع عن المدينة. كما يمكننا أن نجد صهريج بجوار البرج لإمداد الجنود والخيل بالمياه.

و شهدت قلعت قايتباي إهتمام السلاطين والحكام على مر العصور التاريخية، نظرا لدلموقعها الاستراتيجي المتميز، حيثتم في القلعة العديد من أعمال التدعيم والتوسعات والترميم.

وصف القلعة

تأخذ القلعة شكل المربع ويحيط البحر من ثلاث جهات، وتحتو القلعة على أسوار والبرج الرئيسي في الناحية الشمالية الغربية، وتنقسم الأسوار إلى سور داخلي وآخر خارجي، ويتضمن السور الداخلي يشمل ثكنات الجند ومخازن السلاح، أما السور الخارجي للقلعة فيضم أبراجا دفاعية ترتفع إلى مستوى السور فالجهات الأربع وذلك باستثناء الجدار الشرقي الذي يشتمل على فتحات دفاعية للجنود.

ويتخذ البرج الرئيسي في الفناء الداخلي شكل قلعة كبيرة مربعة وتتكون القلعة من ثلاث طوابق مربعة الشكل، وتتتضمن أركان البرج الأربعة أبراج نصف دائرية تنتهي من أعلى بشرفات بارزة.

وتشمل الأبراج أعلى من البرج الرئيسي تضم فتحات لرمي السهام على مستويين، ويشغل الطابق الأول مسجد القلعة الذي يتكون من صحن وأربعة إيوانات وممرات دفاعية تسمح للجنود بالمرور بسهولة خلال عمليات الدفاع عن القلعة.

وفيما يشمل الطابق الثاني ممرات وقاعات وحجرات داخلية، ويتضمن الطابق الثالث مقعد السلطان قايتباي حيث كان يجلس فيه لرؤية السفن على مسيرة يوم من الإسكندرية .