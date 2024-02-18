برلماني: التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية هدفه كشف الممارسات الإسرائيلية

أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب أن مصر من أوئل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية ، والتحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية، هدفه كشف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وأوضح "عاشور" أن مشاركة مصر في محكمة العدل الدولية خطوة مهمة لتحقيق المساءلة عن انتهاكات إسرائيل، وبهذا التحرك ستنجح في فضح استمرار الكيان الإسرائيلي في الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تقديم مذكرة أمام محكمة العدل الدولية يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصا في ظل استمرار محاولات الاستفزاز الإسرائيلية على الحدود المصرية، والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة ورفح، كما أن المذكرة المصرية لمحكمة العدل تعكس حرصها على دعم القضية الفلسطينية وفضح ممارسات إسرائيل.

أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 . وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة، وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.