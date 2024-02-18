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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتقدم على لوتون تاون في الشوط الأول

مانشستر يونايتد ولوتون
مانشستر يونايتد ولوتون تاون
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انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز بتقدم الشياطين الحمر 2-1.

افتتح راسموس هويلوند التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأولى من المباراة، وعاد نفس اللاعب ليضاعف النتيجة في الدقيقة 7.

ولكن، لم ينتظر لوتون تاون طويلًا للرد، حيث سجل كارلتون موريس هدف تقليص الفارق في الدقيقة 14.

شهدت الدقائق المتبقية من الشوط الأول محاولات من كلا الفريقين لتسجيل المزيد من الأهداف، لكن دون جدوى.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، رفائيل فاران، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ماينو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد لوتون تاون في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.
 

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد لوتون تاون