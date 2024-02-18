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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الهلال يواصل انتصاراته بدك شباك الرائد في الدوري السعودي

الهلال والرائد
الهلال والرائد
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واصل فريق الهلال سحقه للمنافسين في الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه الساحق على نظيره الرائد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة 20.

افتتح النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش التسجيل مبكرًا في الدقيقة 3، ليضيف زميله السنغالي كاليدو كوليبالي الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، عاد ميتروفيتش ليضيف الهدف الثالث للزعيم في الدقيقة 52، ليقضي على أي أمل للرائد في العودة، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، سجل أمير سعيود هدف حفظ ماء الوجه للرائد.

وبهذه النتيجة، يواصل الهلال تصدره لترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يتجمد رصيد الرائد عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

الهلال الرائد الدوري السعودي