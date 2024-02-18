وفد إعلام النواب يطالب رئيس الوزراء بمنع قطع التيار عن المناطق السياحية والأثرية

طالب الوفد البرلمانى من أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الوزراء ووزيرى الآثار والسياحة والكهرباء ومحافظ أسوان، بعدم قطع الكهرباء عن المناطق السياحية والأثرية فى إطار خطة الحكومة لتخفيف الأحمال.

وأضاف الوفد البرلمانى عن لجنة الإعلام وهم النائبة منال هلال والنائب عصمت زايد والنائبة ضحا عاصى والنائبة منى عمر، أن أنقطاع الكهرباء عن المناطق الأثرية يصدر صورة سلبية لمصر أمام السياح الأجانب، خاصة وأن السياحة من أهم مصادر الدخل القومى.

وأوضح وفد لجنة الإعلام أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ذكر فى تصريحات سابقة معلنا رفضة لقطع التيار الكهربائي على المناطق السياحية، قائلا: "هناك سياحة خارجية ستأتي إلى مصر وهناك سياح يدفعون بالعملة الصعبة وهذا مصدر دخل رئيسي للدولة المصرية وإذا قطعنا التيار الكهربائي عن المناطق الساحلية فإن السائح لن يأتي".

وطالب وفد النواب محافظ أسوان، بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، موضحين أن الأمر لايعني محافظة بعينها،ولكن لابد من قيام مجلس الوزراء بتعميم المنشور الخاص بالجهات والأجهزة الممنوع عنها انقطاع الكهرباء.

يذكر أن وفد مجلس النواب فوجىء بانقطاع التيار الكهربائي عن معابد فيلة والمعابد الاخرى ووضعها ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء مما يتسبب فى انزعاج السياح الأجانب، حيث إن المواقع الأثرية بها أماكن داخلية مظلمة.