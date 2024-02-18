الزمالك يوضح سبب غياب شلبي ومنسي عن مواجهة الإسماعيلي

كشف مصدر بنادي الزمالك، سبب غياب مصطفي شلبي وناصر منسي عن مواجهة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي غدا الإثنين، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد الإسماعيلية.

وقال المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد، مصطفي شلبي يغيب لعدم جاهزيته الفنية خاصة وأنه عائد من إصابة عضلية.

وأضاف المصدر، كما يواصل ناصر منسي التأهيل وذلك للتعافي من إصابته بكدمة في القدم، وهو ما جعله يغيب عن قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي غدا.

كان جوزيه جوميز مدرب الزمالك قد أعلن قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي وضمت كل من:

محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين - عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما".