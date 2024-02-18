ساهم بـ3 أهداف.. مرموش يتألق في تعادل فرانكفورت وفرايبورج بالدوري الألماني

واصل آينتراخت فرانكفورت نتائجه المتذبذبة في الدوري الألماني بتعادله مع مضيفه فرايبورج بنتيجة 3-3 في مباراة مثيرة جمعتهما ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

وتألق النجم المصري عمر مرموش بشكل لافت في المباراة، حيث أحرز أول أهداف فرانكفورت في الدقيقة 27، وصنع الهدفين الثاني والثالث لأنسجار كناوف في الدقيقتين 35 و72 على التوالي.

ولكن، لم يتمكن آينتراخت فرانكفورت من الحفاظ على تقدمه، حيث تعادل فرايبورج من خلال ريتسو دوان في الدقيقة 30، وفينتشينزو جريفو من ركلة جزاء في الدقيقة 45، قبل أن يسجل ميكايل جريجوريتش هدف التعادل القاتل في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد آينتراخت فرانكفورت إلى 33 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري الألماني، بينما يصبح رصيد فرايبورج 29 نقطة في المركز الثامن.

