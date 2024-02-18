شوط أول سلبي بين بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز وضيفه الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.

كان فريق بيراميدز الاخطر على مرمى زعيم الثغر والأكثر استحواذا على الكرة طوال الشوط الأول.

كما ألغت تقنية الفيديو هدفين لفريق بيراميدز الأول عن طريق محمد رضا بوبو في الدقيقة 11، والهدف الثاني سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 27 ولكن بعد العودة لتقنية “الفار” تم إلغاء الهدفين.

ويمتلك بيراميدز 18 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - بلاتي توريه.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فخري لاكاي - مروان حمدي.

وأعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التشكيل الرسمي لزعيم الثغر وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، سيف تقا، هشام صلاح، كريم الديب

خط الوسط: ناصر ناصر، خالد الغندور، عبد الغني محمد، شريف رضا

خط الهجوم: عمرو صالح، بنجامين بواتينج.