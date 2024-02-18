أستاذ اقتصاد: 35 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية المصرية

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية خلال السنوات السابقة اعتمدت على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتي تسمى بالأموال الساخنة، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضافت "الحماقي"، خلال حوارها مع الإعلامي راشد الفزاري، ببرنامج "نبض الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر حققت صادرات سلعية بـ35 مليار دولار، وإذا استطاعت مضاعفة هذه القيمة مرتين فهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات، خلاف أن هذا يساهم في رفع مستوى دخل العامل المصري، ولكن هذا لم يحدث بسبب عدم اتخاذ السياسات السليمة.

وأوضحت أنها استمرت في مجلس الشورى 12 عامًا وناقشت الكثير من الاستراتيجيات، ولكن مشاكل هذه الاستراتيجيات أنها لا تناقش الواقع، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعتمد على كبار المستثمرين، وهذا الأمر مهم، ولكن يجب الاهتمام أيضًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأن الدولة التي نجحت اعتمدت على هذه الصناعات.