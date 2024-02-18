جامعة حلوان تشهد التصفيات التمهيدية لمسابقة العباقرة

انطلقت اليوم التصفيات التمهيدية"، لمسابقة عباقرة جامعة حلوان على مستوى كليات الجامعة، وتم تصعيد عدد 16 كلية للمشاركة في المسابقة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتم إجراء قرعة لتحديد مباريات الكليات.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، إن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة، حيث اننا نتطلع دائمًا لاستثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل.

وحث رئيس جامعة حلوان الطلاب على المشاركة فى مثل هذه المسابقات وممارسة جميع الأنشطة المختلفة.

كما أفاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، بأن الجامعة تحرص على زيادة توعية الشباب والعمل على تثقيفهم ورفع وعيهم، وربطهم بالمجتمع المحيط بهم، من خلال تنوع الأنشطة الطلابية.

وجاءت نتيجة القرعة وترتيب الفرق دورى المجموعات الى اربع فرق كالتالي المجموعة الأولى (هندسة المطرية، الطب، الفنون التطبيقية، السياحة والفنادق)، والمجموعة الثانية ( التربية، الخدمة الاجتماعية، كلية علوم الرياضة بالهرم، التكنولوجيا والتعليم) والمجموعة الثالثة ( هندسة حلوان، علوم، تجارة، الفنون الجميلة) والمجموعة الرابعة ( الآداب، الصيدلة، الحاسبات، التمريض).

ويلتقي غدا الاثنين الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٤ خلال المباراة الأولى ( هندسة المطرية والطب) والمباراة الثانية ( الفنون التطبيقية والسياحة والفنادق)، والمباراة الثالثة ( هندسة حلوان وعلوم) والمباراة الرابعة ( تجارة والفنون الجميلة ).

وتستكمل المباريات يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٤، حيث يلتقي في المباراة الأولى ( تربية والخدمة الاجتماعية)، والمباراة الثانية ( علوم الرياضة بالهرم، التكنولوجيا والتعليم) والمباراة الثالثة ( الآداب والصيدلة) والرابعة ( الحاسبات والتمريض).

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، دكتورة رحمه فوزي منسق المشروع.