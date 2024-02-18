الدوري الإنجليزي.. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون

كشف إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد لوتون تاون، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يضم التشكيل مزيجًا من اللاعبين المخضرمين مثل هاري ماجواير ورافائيل فاران، يعتمد تين هاج على سرعة راشفورد وهويلوند وجارناتشو في خط الهجوم لاختراق دفاعات لوتون تاون.

وستقام المباراة على ملعب "كينلورث رود" معقل فريق لوتون تاون، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد.

ويبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، رفائيل فاران، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ماينو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.

وتُعدّ هذه المباراة هامة لكلا الفريقين، حيث يسعى مانشستر يونايتد لتحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يبحث لوتون تاون عن تحقيق مفاجأة أمام الشياطين الحمر، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد لوتون تاون في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.

