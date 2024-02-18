الخارجية الفلسطينية: عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة لا تحتاج لرخصة من نتنياهو

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، أن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو حكومته.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأمريكية بدون مثل هذه الرخصة ودون أن تقدم طلبًا لنتنياهو، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.

نتنياهو يرفض الدولة الفلسطينية ويدمر فرص تجسيدها

وشددت الوزارة على أن نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية، وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها على الأرض، عبر تصعيد الضم التدريجي للضفة بما فيها القدس الشرقية، وتعميق وتوسيع الاستيطان فيها وفصلها تمامًا عن قطاع غزة، ومن خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.