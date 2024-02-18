إنبي يحافظ على الصدارة بعد التعادل السلبي أمام سموحة في الدوري

انتهت مباراة إنبي وسموحة بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة حافظ إنبي على صدارة الدورى الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة

شهدت المباراة محاولات مكثفة من جانب الفريقين على أمل خطف نقاط اللقاء الثلاثة ولكن كل محاولات الفريقين بأت بالفشل وخرجت اللقاء بدون أهدف.

ولعب إنبي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - احمد كالوشا - محمد حامد.

خط الوسط: على فوزي- احمد العجوز - مروان داوود - مودي ناصر.

خط الهجوم: مصطفى شكشك - أحمد نادر - أحمد أوفا.

بهذه النتيجة رفع إنبي رصيده إلي النقطة 23 بعد خوض 13 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات بينما سجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 11.

بينما رفع سموحة رصيده الى 18 نقطة من 11 لقاء وحقق الفريق السكندري الفوز في أربع مواجهات وتعادل في 6 مواجهات وخسر في مباراتين وسجل 11 هدف واهتزت شباكه بنفس الرصيد