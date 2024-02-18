تعرف على نتائج بطولة كأس مصر الأولى لكمال الأجسام

اختتمت منافسات بطولة كأس مصر الأولي للفتنيس تشالنج (( تحدي اللياقة )) 2024، أولى بطولات اللياقة البدنية المدرجة ،مؤخرا ضمن خطط بطولات الاتحاد المصري لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

أقيمت البطولة في صالة الألعاب الرياضية بمحافظة السويس ، تحت رعاية الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام وعبدالموجود المدير المالي وجابر الصيفي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد والبطل والحكم الدولي أحمد عبد العزيز ورؤساء مناطق وإداريين الاتحاد المصري لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

وشهدت البطولة، حضورا لافتا، من المشاركين وأولياء الأمور على مدار كل المنافسات، في جميع مستويات البطولة الذهبي والفضي فردي وزوجي رجال وسيدات ناشئين وكبار، حيث شارك أكثر من 100 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 هيئة رياضية مسجلة في الاتحاد ، أشادوا جميعا بتنظيم البطولة التي أقيمت على أعلى مستوى، حيث اتسم التنظيم بالطابع الدولي محاكاة للبطولات الدولية حيث قام بادارة البطولة فنيا الحكم الدولي محمد محسن وترأس حكام البطولة دكتور مرام سعيد الحكم الدولي مع طاقم تحكيم على أعلى مستوى.

وجاءت نتائج المستوي الفضي رجال :المركز الأول اللاعب "محمد حسن آدم “ نادي نقابة البترول السويس ، والمركز الثاني اللاعب “عبدالحميد فتحي عميش “نادي جانجل الجيزة. ، ونتائج المستوي الفضي سيدات : المركز الأول اللاعبة "ندي محمود يونس " نادي العمال بورسعيد ، والمركز الثاني اللاعبة "سارة السيد عبدالمنعم " نادي جانجل الجيزة، أما عن نتائج المستوى الذهبي رجال : حصل علي المركز الأول اللاعب "احمد الجرايحي سليمان " نادي العمال بورسعيد ، والمركز الثاني اللاعب "محمد حسن ادم " نادي نقابة البترول السويس ، أما عن نتائج المستوي الفضي ناشئين شباب تحت 23 سنه : فاز بالمركز الاول اللاعب "يوسف احمد عبدالله " نادي العمال بورسعيد ، والمركز التاني "محمد علاء ابراهيم " نادي الإسماعيلي ، ونتائج المستوى الذهبي ناشئين شباب تحت 23 سنة : حصد المركز الأول اللاعب "أحمد علي عبده " نادي العمال بورسعيد ، والمركز الثاني "عبدالرحمن غريب عزازي" نادي نقابة البترول السويس.

أما نتائج المستوي الفضي زوجي سيدات : حصد المركز الأول "راندة محمد معوض " و" لينا علي عبد ربه “ نادي سيتي الإسكندرية، والمركز الثاني ”أروي علي عبد ربه "و" ميار محمود محي الدين " نادي سيتي الإسكندرية.