جامعة جنوب الوادي تعقد ندوة عن نشر الوعي المجتمعي للعلاج النفسي

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ندوة عن نشر التثقيف والوعي المجتمعي للعلاج النفسي في مسرح جامعة جنوب الوادي الأهلية، بحضور الدكتور أحمد علي عامر مدير برنامج الطب والجراحة ومنسقى البرامج.

تحدث الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن الاهتمام بالطب النفسي وتوعية الطلاب بأهميته، قائلا: العلاج النفسى أصبح علم وله أهميته فى حل المشكلات النفسية التى تواجه الطلاب من تاثير الفجوة بين الواقع والطموحات لدى الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه بصدد إنشاء عيادة طبية طلابية تشمل جميع التخصصات ومن ضمنها الطب النفسي بالإضافة إلى إطلاق ''مبادرة الخير ''.

وأوضح الدكتور أحمد علي عامر، أن الندوة تهدف الى تعريف الطلاب باهمية العلاج النفسى ودوره فى خلق شخصية متزنه ومن هذا المنطق جاء تنظيم هذه الندوة.

كما تحدث الدكتور محمد زعفر مدرس واستشاري الطب النفسي بكلية الطب عن التعريف بألية العقل والتعريف بالعلاج النفسي واهميته، متطرقا إلى الأسباب المؤدية للاضرابات النفسية، موضحا المؤشرات الدالة علي وجوب العلاج النفسي وشرح نماذج للحالات التي تم علاجها وقدرتها علي العلاج ومواجهة المجتمع.

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